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بعد الهبوط المفاجئ.. صعود جديد للدولار في السوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 23-01-2024 01:55 م


عاد سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق الموازية- للارتفاع مجددا خلال تعاملات اليوم  بعد انخفاضه المفاجئ يوم السبت الماضي، وفق ما قاله مراقبون.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه إلى بين 60 و61 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 59 جنيها يوم السبت بسبب استمرار نقص المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب على شرائه.
ووصلت الفجوة بين السعرين بالسوق الرسمي والموازي أكثر من 100% حيث يتداول بالقطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
وسجل الدولار قفزات متتالية بالسوق السوادء بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي بنحو 9 جنيهات دفعة واحدة ليقترب من 65 جنيها بنهاية الجمعة الماضية قبل أن يهبط إلى 59 جنيها يوم السبت الماضي ثم عاود للارتفاع مجددا أمس واليوم.
وتواجه مصر أزمة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظا لتمويل الاعتمادات المستندية في البنوك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي.
وقال محللون ومصرفيون في وقت سابق، إن سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه وغير واقعي مرجعين ذلك إلى زيادة المضاربات وشح العملة في السوق بسبب تفضيل البعض بالاحتفاظ بالعملة لمراقبة تطورات السعر.

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