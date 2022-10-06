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بعد الارتفاع المفاجئ.. أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية

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الدولار
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الخميس، 06-10-2022 02:36 م
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنوك وشركات الصرافة عند مستويات تتراوح بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
 

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