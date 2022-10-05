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الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ويسجل هذا الرقم

سعر-صرف-الدولار
الدولار
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Teads
الأربعاء، 05-10-2022 01:15 م

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، في 9 بنوك بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.
ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم مع مقارنتها ببداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع

بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.62 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع

بنك كريدي أجريكول: 19.60 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
 

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