الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 15-03-2021
06:02 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
اليوم الإثنين ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك العاملة بمصر.
وجاء هذا مقارنة بأسعار الدولار
يوم أمس.
في بنك
الإسكندرية ارتفع سعر الدولار
قرشين حيث سجل 15.64 جنيه للشراء, و15.74 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار
في بنك
ي قناة السويس, والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء, و15.72 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر الدولار
ثابتا في البنك
العربي الأفريقي عند 15.83 جنيه للشراء, و15.73 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء, و15.75 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في بنك
ي الأهلي المصري, ومصر عند 15.64 جنيه للشراء, و15.74 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنوك البركة، وكريدي أجريكول, والتعمير والإسكان عند 15.65 جنيه للشراء, و15.75 جنيه للبيع.