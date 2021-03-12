تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

الجمعة، 12-03-2021
08:35 م
الطيب حسين
شهدت أسعار
صرف الدولار
مقابل الجنيه
اليوم الجمعة تباينًا ملحوظًا مقارنة بيوم أمس.
جاء هذا في بيانات البنك المركزي المصري نظرًا لعدم وجود تعالملات اليوم.
في بنك عودة سجل سعر الدولار
15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار
في البنك التجارى الدولى cib ليسجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الدولار
في بنك أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلى المصرى حقق سعر الدولار
استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فسجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد لـيسجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.