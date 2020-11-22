الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. "أردوغان" يوجه رسالة هامة للملك سلمان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

الأرصاد تكشف طقس غد الإثنين

كورونا في السعودية.. عدد الحالات الحرجة يرتفع

تصريح سعودي خطير حول تخفيض سنوات التعليم للجميع

وزير الشباب يفجر صدمة بشأن نهائي إفريقيا

تناول هذه الأطعمة قبل النوم .. وأحصل علي حياة صحية

رسميًا.. الإعلان عن سعر علاج كورونا

قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الزمالك

ADS
 

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

أسعار-الدولار
الدولار
 
الأحد، 22-11-2020 03:52 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك اليوم الأحد بينما استقر في أخرى.

وجاء هذا مقارتة بسعر يوم أم السبت.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا  إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

كما ارتفع السعر قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، استقر السعر عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

ننشر سعر الدولار بالبنوك بعد نهاية التعاملات

أسعار-الدولار

تفاوت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه رغم هذا الأمر

أخبار متعلقة

أسعار-الدولار

تفاوت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه رغم هذا الأمر

image (4)

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

1577778784_448_177431_egp_devaluation_to_usdnov2016_1-770x435

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة