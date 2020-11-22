الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

الأحد، 22-11-2020
03:52 م
الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار
أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك اليوم الأحد بينما استقر في أخرى.
وجاء هذا مقارتة بسعر يوم أم السبت.
في مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
كما ارتفع السعر قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنك قناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار
ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وفي بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، استقر السعر عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.