الدولار يصل لمستوى قياسي في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 15-11-2023
01:39 م
عاد سعر الدولار
للصعود مجددا في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق الموازية) خلال تعاملات منتصف الأسبوع الجاري بسبب زيادة الطلب وتراجع المعروض من النقد الأجنبي، وفق ما قاله اثنان من المراقبين إلى موقع مصراوي.
وقال المراقبان إن سعر الدولار
في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 49 جنيها مقارنة بنحو 48 جنيها خلال أول تعاملات الأسبوع الجاري بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.
وبحسب قناة العربية، يتداوله البعض عند سعر يتراوح بين 50 جنيه و52 جنيها للبيع - وهو مستوى قياسي جديد - ويحدد السعر وفقا للكمية المطلوبة من الدولار
.
وأكد بعض المتعاملين على أن هناك حالة من الارتباك شهدتها التعاملات نتيجة لطلبات متوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.
وزادت فجوة سعر الدولار
مقابل الجنيه
بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 17 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه
بنحو 96% على 3 موجات ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن