الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
السبت، 06-02-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 6 فبراير حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك " سي أيه أي بي " 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .
 

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