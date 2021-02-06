الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 06-02-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 6 فبراير حالة من
التراجع الطفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية
15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك
الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك " سي
أيه أي بي " 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .