الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 25-01-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 25 يناير
حالة من الارتفاع
الطفيف حيث سجل 15.73 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك
التعمير و الإسكان 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر
15.66
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .