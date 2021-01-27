الأربعاء 27 يناير 2021
توقيت مصر 11:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

فنان شهير يهاجم عادل إمام: لا يستحق أن يكون «الزعيم» لهذا السبب

أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

فرق " البرتغال والبرازيل " لكرة اليد تزور منطقة الأهرام

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قتل ومخدرات.. حكم بحبس نجل وزير سابق

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة حاتم علي بأحد الفنادق

طليقة نجل «القذافي» ترتكب مجزرة في سوريا

ADS
 

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 27-01-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء تراجع طفيف بمقدار قرش ، حيث سجل 15.71 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما يجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كود خصم

خصومات من موقع دليل المتاجر العربية بكوبونات حصرية من ستايلى وباث اند بودي ل2021

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم