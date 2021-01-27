الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 27-01-2021
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء تراجع طفيف بمقدار
قرش ، حيث سجل 15.71 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي الكويت
ي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما يجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .