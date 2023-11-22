الجنيه في خطر.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الأربعاء، 22-11-2023
01:38 م
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه، فيما تسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الدولة تسعى لتنوع مصادر التمويل وأدواته من خلال عدة إجراءات منها إصدار السندات الخضراء وسندات الباندا والساموراي والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل الأوضاع العالمية.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، خلافا لإصدار سندات الباندا في الصين لتمويل مشروعات بقيمة تعادل 500 مليون دولار.
وأكد أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، مؤكدا علي نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك دوتيشة وABC بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات ضمان، حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وكشف عن أن مصر تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
السوق السوداء للدولار
واستقر سعر الدولار
في السوق السوداء لمستويات تتراوح ما بين 49 جنيها و51 جنيها.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.