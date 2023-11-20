الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
توقيت مصر 02:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تخون زوجها الذي يعمل في السعودية.. جزار يذبح سيدة بسبب علاقة مع "سلفتها"

إعلامية شهيرة ترد على منتقديها: عندي سرطان وهموت قريب

مشهورة فلسطينية تصدم الجميع عن زوجها السعودي: "متزوجاه مقابل شئ معين ومش بحبه"

مشاداة حادة وتهديدات بين ساويرس ونجل حسنين هيكل بسبب الحرب على غزة

شاهد.. مزاح بين 3 أصدقاء بالسلاح ينتهي بمقتل أحدهم في الشارع

فيديو غريب.. بايدن ينهض من على كرسيه ويذهب لمصافحة الرئيس الصيني دون سبب

مدير المنتخب يتحدث عن واقعة "الاعتداء على صلاح"

"تحرش وقلة أدب".. مرتضى منصور يصدم الجميع بشأن ما يحدث داخل الزمالك

خبير اقتصادي يكشف موعد تعويم الجنيه من جديد

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

IMG-20231120-WA0008
الدولار
الإثنين، 20-11-2023 01:48 م



شهد سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" ارتفاعا جديدا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستواه نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وفق ما قاله اثنان من المراقبين.

وقال المراقبان إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 51 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 50 جنيها يوم الخميس الماضي بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.
وزادت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 20 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.
وقال أحد المراقبين، وفق مصراوي، إن زيادة الطلب على الدولار بسبب السفر أو أداء العمرة يعد ضمن أحد العوامل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، بجانب ضعف المعروض في البنوك والصرافات.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% في البنوك خلال آخر 20 شهرا، وذلك مع هبوط الجنيه على 3 موجات، ليرتفع متوسط سعر بيع العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه في البنوك، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.

إقرأ ايضا

IMG-20231120-WA0012

خبير اقتصادي يكشف موعد تعويم الجنيه من جديد

IMG-20231120-WA0019

الأكثر طلبًا.. بنوك تقدم أفضل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه

62-101146-dollar-to-egp-rate-today-sunday-19-november-2023_700x400

تخطى ٥٠ جنيهاً.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

أخبار متعلقة

IMG-20231114-WA0057

قفزة جديدة في ساعات.. سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك

IMG-20230927-WA0007

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

IMG-20231101-WA0011

الدولار يقفز مجددًا قبل ساعات من إعلان سعرالفائدة الجديدة ويسجل هذا الرقم

IMG-20231031-WA0007

مع اقتراب اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

IMG-20231030-WA0005

صعود جديد لـ الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

IMG-20231029-WA0003

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء