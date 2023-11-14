الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
توقيت مصر 19:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة في ساعات.. سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك

شاهد.. وصلة رقص ساخنة بين حورية فرغلي وعروس في فرحها

أقوال الطبيب المتهم بهتك عرض البلوجر آية الزيني أثناء الكشف عليها.. وقرار النيابة

"بتكسب 30 ألف جنيه في اليوم".. يكتشف عمل زوجته الصادم ويرفع دعوى طلاق

تصريحات مفاجئة من بيومي فؤاد تثير الجدل (فيديو)

بعد وفاته بسرطان الدم.. من هو المطرب الشاب شريف شاكر؟

إخطار بالحضور لجمع متعلقاته.. أول قرار من الزمالك ضد مرتضى منصور

فيديو.. سائح "إسرائيلي" يتحرش بفتاتين مصريتين في ذهب وبيان أمني عاجل

شاب تركي يقتل زوجته وأطقاله الثلاثة ويترك رسالة صادمة عن السبب

شاهد.. جنود الاحتلال داخل البرلمان في غزة ويرفعون العلم الإسرائيلي

قفزة جديدة في ساعات.. سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك

IMG-20231114-WA0057
الدولار
الثلاثاء، 14-11-2023 03:51 م



قفز سعر الدولار في السوق السوداء بمصر، بينما ثبت السعر مقابل الجنيه في البنوك.

وقد جددت الكويت آجل وديعة قيمتها 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، ووفقا للبيانات تم تأجيل وديعة بقيمة مليار دولار إلى أبريل/نيسان المقبل، والثانية إلى سبتمبر المقبل عام 2024.

سعر الدولار في السوق السوداء
تراوحت أسعار الدولار في السوق السوداء بين 49 و 50 جنيها مرتفعاً من 48 جنيها قبل ساعات وفقا لمتعاملين في سوق الصرف.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20231113-WA0063

قفزة جديدة في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم

IMG-20231112-WA0034

سعر الدولار في السوق السوداء بعد القفزة الأخيرة وهذا سعره الآن بالبنوك

IMG-20231109-WA0018

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

IMG-20231113-WA0063

قفزة جديدة في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم

IMG-20231107-WA0010

يقترب من رقم قياسي.. سعر الدولار يقفز مجددًا بالسوق السوداء

IMG-20231101-WA0011

الدولار يقفز مجددًا قبل ساعات من إعلان سعرالفائدة الجديدة ويسجل هذا الرقم

IMG-20231031-WA0007

مع اقتراب اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

IMG-20230927-WA0007

بعد أن وصل 45 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

IMG-20231023-WA0015

قفز بجنون.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء