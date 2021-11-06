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في أكتوبر الماضي..

الجمارك: ٣,٢ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 06-11-2021 08:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و722 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، بإجمالي 40 ألفًا و208 حاويات لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضي.
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 867 مليونًا و970 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و399 مليونًا و38 ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1385 بيانًا جمركيًا خلال أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من: «دريس برسيم، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و648 مليونًا و842 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين 404 آلاف جنيه.
أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو ٣ مليارات و267مليونًا و961 ألف جنيه.

 

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