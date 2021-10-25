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٣,١ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السخنة في سبتمبر الماضي

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 25-10-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٩٥ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي ٢٦ ألفًا و٥٣٤ حاوية لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر سبتمبر الماضي، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٥٩ مليونًا و٣٧٢ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٣١٣ مليونًا و٣٨ ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٥٠٢ بيان جمركي خلال سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٤١٧ مليونًا و١٥ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٥ ملايين و٤١٣ ألف جنيه.
أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو ٣ مليارات و١٧٢مليونًا و٤١٠ آلاف جنيه.
 

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