البنك المركزي يرفع سعر الدولار مجددًا.. كم وصل الآن؟

الأربعاء، 09-11-2022
11:02 ص
واصل الدولار
الأمريكي قفزاته في سوق الصرف المصرية مقابل الجنيه
، مستفيدًا
من سعر الصرف المرن وآليات العرض والطلب.
وسجل الدولار
الأمريكي اليوم ارتفاعًا مقابل الجنيه
المصري صباح تعاملات
الأربعاء 9 نوفمبر 2022.
وارتفع سعر الدولار
الأمريكي في
البنك المركزي المصري، اليوم مجددًا مقارنة بسعر أمس حيث بلغ 24.34 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، مقابل
24.25 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع أمس.
وارتفع سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصري بمستهل تعاملات البنك
الأهلي المصري اليوم، إلى نحو 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، مقابل 24.20
جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.
كما زاد سعر صرف الدولار
الأمريكي في تعاملات اليوم الصباحية لدى البنك
التجاري الدولي CIB إلى 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، مقابل
24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع أمس.