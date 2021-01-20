افضل مواقع للتسوق اون لاين في السعودية لعام 2021

تتعدد مواقع التسوق أون لاين الموجودة في المملكة العربية السعودية، ونظراً للانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة اليوم مع جميع دول العالم، والذي أدى بشكل كبير في زيادة الاهتمام بالتسوق من خلال المتاجر الإلكترونية التي تم افتتاح العديد منها وبدء العمل فيها، ومنها متاجر عالمية ومتاجر أخرى محلية، والتي تقدم العديد من أكواد الخصم والتخفيضات الكبيرة على أسعار المنتجات بشكل دائم مما جعل الإقبال عليها كبير خلال عام 2021.
أفضل مواقع التسوق الالكتروني عبر الانترنت في السعودية 2021
موقع امازون السعودية
يعتبر موقع امازون على رأس قائمة أفضل مواقع التسوق أون لاين
في المملكة العربية السعودية، فقد كان يعرف بسوق. كوم سابقاً وتحول اسمه إلى أمازون السعودية بعد استحواذ أمازون عليه خلال عام 2020م المنصرم، وقدمت أمازون الكثير من أكواد الخصم على أسعار المنتجات فهناك شحن مجاني داخل المملكة للطلبات التي تزيد عن 200 ريال سعودي، مع ضمان وصول الشحنة بكل دقة من خلال خدمة تتبع الشحنات التي وفرتها أمازون لعملائها في داخل المملكة العربية السعودية.
ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات التي يقدمها أمازون السعودية من خلال أكواد خصم خاصة والتي تكون على النحو التالي:
كود خصم 10% بحد أقصى 50 ريال .
كود خصم تخفيض بقيمة 50 ريال للعملاء الجدد.
خصومات و تخفيضات يومية على أسعار مستلزمات المنزل
تخفيضات تصل حتى 34% على أسعار الهواتف الذكية من مختلف الماركات العالمية
تخفيضات وخصومات على اسعار منتجات المكياج وأدوات التجميل متجددة بشكل يومي
كوبون خصم خاص يمنح شحن مجاني على المنتجات
موقع نمشي
يعتبر موقع نمشي من أكبر المتاجر العالمية التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وتوفر الكثير من الماركات العالمية في العديد من المنتجات المختلفة الخاصة بالنساء والرجال والأطفال أيضاً، فهو موقع يوفر العديد من المنتجات المختلفة في الكثير من التصنيفات المختلفة مثل: الشنط، والأحذية، والملابس، والإكسسورات، ومنتجات الجمال، واللوازم المنزلية، ومنتجات ولوازم الرياضة، بالإضافة إلى قسم خاص بعروض البريميوم الحصرية على الكثير من المنتجات.
كما يحتوي على أقسام تتعلق بعروض التخفيضات، وقسم خاص بمنتجات الهدايا التي تصلح لكافة المناسبات المختلفة، كما ويحتوي على قسم خاص لتصفح المنتجات حسب الماركات العالمية، ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات التي يوفرها متجر نمشي من خلال استخدام كوبون خصم نمشي جديد
20% على أسعار المنتجات والعديد من كوبونات الخصم الأخرى التي يمكن استخدامها مع متجر نمشي على النحو التالي:
خصم 35% على سعر طلبيتك الأولى عند تسجيل حساب جديد في الموقع يمكن الحصول عليه من خلال الشاشة الرئيسية للموقع عند فتح الموقع لأول مرة وبعد تسجيل حساب جديد.
عروض وتخفيضات حصرية من خلال متجر نمشي على الكثير من المنتجات وفق التصنيفات المختلفة .
موقع مودانيسا
واحد من أكبر وأشهر مواقع التسوق أونلاين لبيع ملابس المحجبات، تأسس هذا الموقع في تركيا، ويقدم خدماته حالياً في العديد من الدول من ضمنها دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول، ويضم الموقع في داخله الكثير من ماركات الملابس العالمية التي تخص المحجبات والتي تتميز بالأناقة والرقي الكبيرين، ومما يميز هذا الموقع أنه يوفر الملابس بجودة أصلية 100% وسعر مناسب للغاية، ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات التي يوفرها متجر نمشي من خلال العروض المتجددة التي توجد بداخل الموقع، كما ويقدم العديد من كوبونات الخصم، نذكر منها ما يلي:
خصم خاص على ملابس الخروج والتنكات وملابس المحجبات والفساتين وملابس النوم.
أيام التسوق لفصل الشتاء خصم يصل إلى 70%
خصم 70% على ماركات مودانيسا المميزة
خصم 70% على إطلالات شتاء 2021م
عرض الشتاء الحصري أسعار تبدأ من 11 ريال سعودي فقط
والعديد من الخصومات والعروض المتجددة التي يمكن أن تجدوها باستمرار من خلال موقع نمشي للتسوق أونلاين.
موقع باث اند بودي
هو عبارة عن موقع متخصص في بيع منتجات العناية بالجسم واليدين، فهو يحتوي على قسم منتجات العناية بالجسم، وقسم آخر لمنتجات صابون و معقمات اليدين، وقسم للعطور المنزلية قسم خاص بالهدايا المنزلية مثل: هدايا للنساء، هدايا للرجال، هدايا منزل وغيرها من الهدايا المختلفة، ويمكن إيجاد أفضل العروض داخل من خلال من خلال قسم أفضل العروض.
كما ويمكن البحث عن العطر المفضل لك في حال رغبت في الحصول على عطر خاص بدون أن تتصفح باقي منتجات العطور في الموقع، ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات من خلال استخدام رمز كوبون خاص والمعروف بـ كود خصم باث اند بودي
والذي يقدم تخفيض بنسبة 30 ريال عند شراء منتجات بقيمة 300 ريال، كما وهناك العديد من التخفيضات والعروض الرائعة في موقع باث آند بودي على النحو التالي:
مجموعة العطور المفضلة لموسم العطلات فقط بسعر 17 ريال للزجاجة الواحدة ولفترة محدودة
قطع مختارة من منتجات العناية بالجسم فقط بسعر 20 ريال للقطعة الواحدة
قطع مختارة من الشموع ب 3 فتلات بسعر يبدأ من 49 ريال للقطعة الواحدة
قطع مختارة من صابون اليدين بسعر 15 ريال للقطعة الواحدة
عرض تخفيض على العديد من المنتجات الأخرى المختلفة مثل: اشتر 1 من علاقات معقمات اليدين واحصل على الثاني مجاناً، واشتر 2 من معطرات السيارات واحصل على الثالث مجاناً، ومنتجات العناية بالجسم بحجم السفر بسعر 11 ريال،
قم بشراء 2 اكسسوارات واحصل على الثالث مجاناً، واشتر 2 من عبوات التعطير الكهربائية واحصل على الثالثة مجاناً، وقم بشراء 2 من معطرات الغرف واحصل على الثالث مجاناً.
موقع ماكس فاشون
يعد موقع ماكس فاشون واحد من أكثر المتاجر شهرة في الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية لكونه يحتوي على جميع المستلزمات التي تناسب جميع الأعمار ومن مختلف الجنسيات، فهو متجر متخصص في بيع الملابس والأحذية العادية والرياضية، والحقائب والاكسسوارات الخاصة بالرجال والنساء والأطفال من مختلف الأعمار.
بالإضافة إلى أنه يحتوي على قسم خاص بالجمال والعناية بالبشرة، وكذلك يحتوي على قسم خاص لملابس ومستلزمات الأطفال الرضع، فهو متجر شامل لجميع أنواع الملابس التي
تتخليها لجميع الفئات وجميع الأعمار بلا استثناء، كما يوفر كود خصم ماكس فاشون
السعودية المتجر شحن مجاني للمنتجات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، بالإضافة إلى ميزة التوصيل للمنزل في فترة تتراوح ما بين 3-5 أيام من طلب المنتجات، ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات التي يقدمها متجرماكس فاشون من خلال العديد من كوبونات التخفيض والخصم التالية:
كوبونات تخفيض وخصم 3 ريال إضافية على الخصم الأصلي على سعر المنتج وهذه الكوبونات كما يلي:
خصم 15% على أسعار المنتجات في موقع ماكس فاشون الإمارات.
خصم 15% على أسعار المنتجات في موقع ماكس فاشون الإمارات.
خصم 15% على أسعار المنتجات في موقع ماكس فاشون الإمارات.
كوبون خصم بقيمة 10% على منتجات موقع ماكس فاشون السعودية.
بالإضافة إلى وجود تصنيف فرعي في داخل كل تصنيف رئيسي من تصنيفات الموقع يسمى تنزيلات، ويحتوي على تنزيلات حقيقية على أسعار الملابس المختلفة من ضمن التصنيف الرئيسي، فتجد هذا القسم في كل من التصنيفات الخاصة بالنساء والرجال والأطفال داخل موقع ماكس فاشون.
موقع شي ان
شي إن واحد من أفضل مواقع التسوق اون لاين في السعودية
والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان والأردن، حيث أنه يعد من المتاجر التي تحتوي على الكثير من المنتجات في العديد من المجالات في العديد من الأقسام المختلفة مثل: أقسام الملابس الخاصة بالنساء، والملابس الخاصة بالأطفال من كلا الجنسين، وكذلك قسم خاص للملابس الكبيرة الواسعة التي تخص النساء من مختلف الفئات.
بالإضافة إلى وجود قسم لملابس الأطفال الرضع يوفر كل ما يحتاجونه من ملابس وإكسسورات تناسبهم، ويمكن تحصيل العروض والتخفيضات من هذا المتجر من خلال العديد من كوبونات الخصم التالية:
يعطي خصم 15% على الطلب الأول لأي منتج من منتجات المتجر بلا استثناء.
يعطي خصم 15% للطلبات من 500 ريال سعودي فما فوق، ويعطي خصم 20% على الطلبات من 1800 ريال فما فوق.
ويقدم موقع شي إن العديد من الخصومات والتخفيضات على اسعار الكثير من المنتجات بشكل دائم ومستمر عند زيارة الموقع.
موقع اتش اند ام
يعتبر موقع اتش اند ام من المتاجر التي تلاقي إقبالاً كبيراً على عمليات التسوق في المملكة العربية السعودية لاحتوائه على عدد كبير من ملابس النساء، ملابس الرجال، وملابس الأطفال، ويوفر كذلك الكثير من المستلزمات التي تهم المنزل ويوفر منتجات خاصة بغرفة المعيشة، ومنتجات خاصة بغرفة نوم الأطفال، ومنتجات خاصة بغرفة النوم، ومنتجات خاصة لغرفة المعيشة، منتجات خاصة بالمطبخ،
وكذلك منتجات خاصة بالحمام، وغيرها الكثير من المنتجات المختلفة للأثاث والسجاد.. الخ، بالإضافة إلى وجود تصنيف كامل خاص بمنتجات التجميل الخاصة بالوجه، والعيون، والشفاه، والأظافر، والكثير من المنتجات المختلفة، ويوفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على اسعار المنتجات، حيث يمكن الحصول على كوبون خصم خاص بقيمة 10% عند شرائك للمرة الأولى من المتجر.
فقط كل ما عليك فعله هو وضع عنوان بريدك الإلكتروني واطلب كوبون الخصم و سيصلك إلى بريدك الإلكتروني ويمكنك بعدها استخدامه في عملية شراء طلبك الأول من الموقع، بالإضافة إلى أنه يظهر دائماً على الشاشة الرئيسية عروضات خصم وتخفيض لمدة محدودة يمكنك استغلالها والحصول عليها ضمن الفترة المحددة، ويوجد كذلك قسم كامل يسمى قسم التنزيلات داخل الموقع يمكنك شراء منتجات عديدة بأسعار منخفضة من خلال هذا القسم.
ومن كوبونات الخصم التي يمكن استخدامها عند الشراء من موقع hm ما يلي:
خصم بقيمة 15% إضافي على سعر المنتج الذي ترغب بشرائه.
خصم بقيمة 15% أيضاً على سعر المنتج عند شرائه.
كوبون خصم 15% على جميع أسعار الأزياء داخل الموقع.
موقع سنتربوينت
سنتربوينت من مواقع التسوق التي تحظى باهتمام كبير من قبل المتسوقين في المملكة العربية السعودية لكونه متجراً شاملاً لمستلزمات النساء والرجال والأطفال من مختلف الأعمار، ويوفر أيضاً جميع ما يلزم المنزل من أشياء متنوعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أنه يوفر مستحضرات التجميل بمختلف أنواعها وماركاتها العالمية الأصلية.
فكل ما تريده من مستلزمات ستجدها بداخل موقع سنتربوينت، كما ويوفر الموقع شحن مجاني للمنتجات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، كما يمكنك تحصيل العروض والتخفيضات التي يقدمها المتجر مباشرة من خلال تصفح المنتجات، فهو يقدم خصومات كبيرة جداً تصل إلى 70% على أسعار معظم المنتجات، ويقدم العديد من الخصومات الأخرى على العديد من المنتجات على النحو التالي:
خصم ثابت ومستمر بقيمة 40% على أسعار الشنط النسائية.
اشتر منتجاً من منتجات مستحضرات التجميل واحصل على الثاني مجاناً.
خصم بقيمة 60% على عطور النساء.
خصم بقيمة 50% على ملابس الحوامل.
خصم بقيمة 40% على ساعات ماركة casio الشهيرة.
خصم بقيمة 40% على ساعات ماركة guess الشهيرة.
خصم بقيمة 50% على ساعات ماركة omax.
خصم بقيمة 40% على ساعات ماركة lee coopex.
خصم 40% على ساعات ماركة giordano.
خصم 40% على ساعات ماركة citizen.
أشهر كوبونات الخصم والتخفيض التي يمكن استخدامها مع موقع سنتربوينت:
يستخدم في منتجات اللايف ستايل التي تزيد قيمتها عن 300 ريال سعودي داخل موقع سنتربوينت.
كوبون صالح لاستخدامه من خلال تطبيق الهاتف التابع لموقع سنتر بوينت فقط وليس من خلال الحاسوب.
موقع آي هيرب
موقع غني عن التعريف ومن أقدم مواقع التسوق عبر الإنترنت، فهو يعمل منذ عام 1996م حيث بدأ في العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتح مؤخراً العديد من المقرات والمخازن الجديدة في الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويتفوق موقع آي هيرب على جميع المواقع الأخرى في تقديم حوالي 35 ألف منتج عضوي من الطبيعة النقية 100%، فكل المنتجات الموجودة فيه هي منتجات طبيعية وأصلية 100%.
ويقدم موقع آي هيرب في نسخته العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتخفيضات المستمرة على أسعار المنتجات داخله، كما ويوجد العديد من كوبونات التخفيض الإضافية على أسعار المنتجات وأكواد الخصم التي يوفرها متجر آي هيرب.
كما ويمنح الموقع شحن مجاني ثابت على أسعار المنتجات داخل المملكة العربية السعودية تبلغ قيمته 15.01 ريال سعودي للطلبات الأقل من 300.13 ريال سعودي، أما الطلبات فوق 300.13 ريال سعودي الشحن فيها مجاني تماماً.
بإمكانك الاطلاع على مراجعةٍ كاملة لكل ما يخص آي هيرب والأسئلة الشائعة حوله على موقع Teqani101
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