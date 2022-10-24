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ارتفاع جديد.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

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الريال
Native
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الإثنين، 24-10-2022 10:43 ص


يبحث كثيرين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي تباينًا جديدًا مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في السوق المحلية.

التعاملات المتقلبة جاءت هذه المرة في البنك المركزي و"البنك الأهلي "، لكن "بنك مصر" والبنك التجاري الدولي "أكبر بنك خاص شهدا استقرارًا في سعر تداول الريال السعودي.

وتباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي؛ ليتداول مستقرًا عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع أمس.

كما تباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، ليتداول مستقرًا عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

بينما حافظ متوسط سعر الريال السعودي في تعاملات بنك مصر الصباحية اليوم، على مستواه عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

وأيضًا لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
 

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