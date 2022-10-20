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قفزة مفاجئة في أسعار الدولار عالميًا وهذا سعره الآن أمام الجنيه

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الدولار
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الخميس، 20-10-2022 09:10 ص
بالمقارنة بأسعار أمس، شهدت أسعار الدولار اليوم الخميس قفزة مفاجئة على المستوى العالمي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وبحسب مؤشر الدولار، قفز ت الورقة الخضراء أمام باقي العملات لتسجل 112.812 مقارنة بـ 111.888 نقطة أمس؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وارتفعت عقود مؤشر الدولار إلى 112.812 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 111.838 ، بنسبة 0.73 % بقيمة 0.818 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.990 نقطة.

وشهد الدولار انتعاشا من أدنى مستوياته في أسبوعين بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما.

سعر الدولار مقابل الجنيه
وعن الدولار محليا في البنوك ، شهد استقرارا، حيث حافظ الأخضر على ثباته مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس ، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء قبل الماضي  بقيمة قرشين.

وارتفعت الورقة الخضراء أمام الجنيه ووصل إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي
وجاء متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي المصري.

وعن سعر الأخضر اليوم، فشهدت أسعار الدولار محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوم فسجل 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم
وسجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر محل اهتمام الكثير ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويبحث المواطنون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

 

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