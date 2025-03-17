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مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

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الإثنين، 17-03-2025 01:40 م

 

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

 

ويسجل الدولار خسائر هامشية مقابل الجنيه المصري، منذ إقرار المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر من قبل صندوق النقد الدولي، بعد فترة قصيرة من الارتفاعات الطفيفة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.65 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.51 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.55 جنيه، وسعر البيع 50.65 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.52 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.62 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار شراءً في البنك الأهلي الكويتي، فقد بلغ سعر الشراء 49.60 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.60 جنيه.

 

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