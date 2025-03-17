الإثنين 17 مارس 2025
توقيت مصر 13:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العراق يطلب صادرات من مصر بـ 12 مليار دولار.. إليكم الحقيقة

فيديو.. تبادل القصف الصاروخي بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

قبل رفع الدعم تمامًا عن الوقود.. كيف تعرف البنزين المختلط بالماء؟

صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطة بقنا وبيان من الداخلية(فيديو)

نزلوا الترعة بالعربية.. مصـ.ـرع طبيب وطبيبة مخطوبين بالدقهلية

طعـ.ـنه بمقص.. عامل نظافة يقـ.ـتل صيدليًا طرده من الصيدلية

تفاصيل ما حدث في "كمين دهب".. بنات في الشكل وذكور في البطاقة!

تفاصيل وفاة حارس مرمى نادي أهناسيا في حادث تصادم

محمد رجب: مات لي 8 أشقاء ولم يتبق إلا أنا

5 أيام متتالين.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك

نزلوا الترعة بالعربية.. مصـ.ـرع طبيب وطبيبة مخطوبين بالدقهلية

34248c83-c105-410d-9_849_021109
ا
الإثنين، 17-03-2025 12:03 م

 

لقي طبيبان شابان مصرعهما إثر حادث سير مأساوي في محافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارتهما داخل إحدى الترع على طريق الجمالية - ميت سلسيل أثناء عودتهما، مما أسفر عن وفاةهما في الحال.

 

ونشر والد الطبيب عبر حسابه علي فيسبوك :" انا لله وانا اليها راجعون عيدك في الجنة يابني يافرحة عمرى ".

ولاقى هذا المنشور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من أصدقائها عن حزنهم وصدمتهم لرحيلها المفاجئ.

 

ولقي طبيبان مخطوبان مصرعهما، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلونها في ترعة على طريق الجمالية - ميت سلسيل، في محافظة الدقهلية، امس الأحد.



إقرأ ايضا

صواريخ

فيديو.. تبادل القصف الصاروخي بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

147-135322-date-announcement-new-gasoline-prices-egypt_700x400

قبل رفع الدعم تمامًا عن الوقود.. كيف تعرف البنزين المختلط بالماء؟

غعل

صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطة بقنا وبيان من الداخلية(فيديو)

أخبار متعلقة

032420coronavirus_hero_dr_nermeen_botros5gsb

طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف السبب الصادم