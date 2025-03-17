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5 أيام متتالين.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك

5 أيام متتالين.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك

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الإثنين، 17-03-2025 09:42 ص

 

يحين موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥ في مصر، بعد أقل من أسبوعين تقريبًا، حيث من المقرر أن تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025 م وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل من العام نفسه، ليبلغ عدد أيام اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥ في مصر خمسة أيام تبدأ من الجمعة إلى الثلاثاء على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

 

وتعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥  في مصر هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك.

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