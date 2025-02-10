بنوك ترفع سعر الدولار رغم استقراره في البنك المركزي







ارتفع سعر الدولار في بنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين .