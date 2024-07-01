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بعد قفزات متتالية.. سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

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بعد قفزات متتالية.. سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

الدولار
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الإثنين، 01-07-2024 01:32 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع

 

بنك قناة السويس: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.99 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو

سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي نحو إلى 48 جنيها للشراء و 48.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي

حقق سعر اليورو في  البنك المركزي وفقا لآخر تحديث نحو 51.32 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.

 

اليورو في البنك الأهلي

 جاء سعر اليورو في  البنك الأهلي بنحو 51.48 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو أمام الجنيه

سجل اليورو في بنك مصر 51.48 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.

 

جاء سعر اليورو اليوم في بنك cib بنحو 51.48 جنيه للشراء و 51.75.

 

سعر اليورو اليوم في مصر

وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى نحو 51.46 جنيه للشراء و 51.73  جنيه للبيع.

 

حقق سعر اليورو في بنك البركة إلى نحو 51.48 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.

 

ناهز سعر اليورو في بنك أبوظبي الاسلامي إلى إلى نحو 51.50 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

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