بعد قفزات متتالية.. سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

استقر سعر
الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار
الخميس الماضي.
سعر الدولار في
9 بنوك
البنك الأهلي
المصري: 47.98 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.98
جنيه للشراء، و48.08 جنيه جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
البنك التجاري
الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك البركة:
47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع
بنك قناة
السويس: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك كريدي
أجريكول: 47.99 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
48.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي
الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.
سعر اليورو
سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي
نحو إلى 48 جنيها للشراء و 48.10 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي
حقق سعر اليورو في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث نحو 51.32 جنيه
للشراء و 51.49 جنيه للبيع.
اليورو في البنك الأهلي
جاء سعر اليورو في البنك
الأهلي بنحو 51.48 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه
سجل اليورو في بنك مصر 51.48 جنيه للشراء و
51.73 جنيه للبيع.
جاء سعر اليورو اليوم في بنك cib بنحو 51.48 جنيه للشراء و 51.75.
سعر اليورو اليوم في مصر
وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى نحو
51.46 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.
حقق سعر اليورو في بنك البركة إلى نحو 51.48
جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع.
ناهز سعر اليورو في بنك أبوظبي الاسلامي إلى
إلى نحو 51.50 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.