فنانة شهيرة تروي ما حدث للص قتل صعقاً بالكهرباء بجوار فيلتها بالتجمع الخامس





وثقت الفنانة الأردنية المقيمة في مصر حسناء سيف الدين، مقطع فيديو يظهر مصرع لص صعقا بالكهرباء أمام الفيلا الخاصة بها بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وذلك بعد محاولته فصل الكهرباء عن المنطقة.

وأوضح الفيديو، الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، تنقل جثمان اللص إلى المشرحة.

وعلقت حسناء على المقطع، قائلة: "في حرامي جيه دلوقتي عندنا الشارع وطبعا الشارع كله كاميرات مراقبة فحاول يفصل الكهربا من بيت الكهرباء اللي جنب الفيلا عندي عشان يظلم الشارع، والله أعلم كان ناوي يسرق أنهي فيلا.. راح اتكهرب ومات".

وأكملت: "أن الشرطة تحرت عن بطاقته واكتشفت أنه مسجل خطر سوابق.. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هل الدنيا تستاهل أنه يموت موت زي دي وهو بيسرق.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبر أهله".