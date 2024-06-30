مستقبل التجارة الإلكترونية الكويت وأهميتها في زيادة حجم الأرباح





إن التجارة الإلكترونية الكويت تعتبر هي المستقبل القادم، فمع تطور استخدام الإنترنت وانتشار مواقع الويب وتصميم التطبيقات والبرامج المختلفة قد تغير سلوك المستهلكين بشكل كبير وأصبح الغالبية العظمى يفضلون استخدام التسوق الإلكتروني للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات.

تعتبر الكويت واحدة من أبرز الدول العربية التي تسعى لتطبيق التطوير في كافة القطاعات حتى تستطيع تحقيق أقصى قدر من الرفاهية المطلوبة للمواطنين، لذلك تجد أن هناك الكثير من الشركات التي تسعى إلى نمو التجارة الإلكترونية في الكويت: الاتجاهات والرؤى.



ما المقصود بالتجارة الإلكترونية الكويت

التجارة الإلكترونية هي نوع مستحدث من التجارة الذي ظهر مع تقدم استخدام الانترنت في مجال التسويق، وهو يعني تداول حركة البيع والشراء من خلال الانترنت بشكل إلكتروني، ويتم الدفع أيضًا إما إلكترونيا أو دفع نقدي عادي من خلال مندوب الشحن.

وهناك العديد من المجالات التي تستخدم فيها التجارة الإلكترونية لبيع السلع والخدمات المختلفة، فمن خلال إنشاء موقع إلكتروني أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك القيام بالتسويق لمنتجك وعرض التفاصيل الخاصة به من سعر ووصف لمكونات المنتج نفسه وكيفية الحصول عليه، وغيرها من التفاصيل.

كما تستطيع القيام بالتداول في البورصة وفتح حساب تداول حقيقي في سوق البورصة من خلال التطبيقات والبرامج التي تستخدم على الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية بكل سهولة والتي تتيح للمستخدم متابعة صفقاته بضغطة واحدة، مما يحقق تجربة تداول سهلة ومريحة حتى وإن كنت تتداول عن بعد.

نمو التجارة الإلكترونية في الكويت

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود تطور كبير في مجال التجارة الإلكترونية الكويت والذي زاد بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير الذي سمح بتصميم الكثير من مواقع الويب التجارية والتطبيقات المختلفة، وقد أظهرت الإحصائيات ما يلي:

- تعتبر الكويت واحدة من أكبر الدول التي تستخدم التجارة الإلكترونية في العالم، حيث تحتل المرتبة 66 بين دول العالم وفقا لإحصاءات 2023.

- ساهم النمو في سوق التجارة الإلكترونية في الكويت في إحداث نمو عالمي بنسبة حوالي 8.7%.

- يتوقع الخبراء أن يزيد معدل النمو في التجارة الإلكترونية العالمية بشكل كبير بما يتضمنه نمو واسع على مستوى الكويت.

- هناك الكثير من المواقع الإلكترونية العالمية الشهيرة التي اتخذت مكانا هاما بين المواقع الإلكتروني العالمية المتخصصة في مجال التسويق ومن أبرزها أمازون.

- يبلغ متوسط الإيرادات من حجم التجارة الإلكترونية في الدولة وفقا لتقديرات 2023 حوالي 1.6 مليون دولار، بينما يبلغ حجم النمو في سوق التجارة حوالي 2.3 مليون دولار ومن المتوقع أيضا أن يتم زيادته بمعدل كبير خلال السنوات القادمة.

- تعتبر مواقع الويب التسويقية التي يقبل عليها المواطنون في الكويت كثيرة من حول العالم، ولكن تم رصد أكبر عدد من عمليات الشراء على المواقع الأمريكية بصفة خاصة، مقارنة بمواقع الدول الأخرى، وهو ما أثر على سوق التداول اليومي الأمريكي.

مستقبل التجارة الإلكترونية بالكويت

لا شك أنه مع التطور التكنولوجي الكبير وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات المختلفة ومنها مجال التسويق فقد أصبح مستقبل التجارة الإلكترونية الكويت مزهر بشكل واضح، وقد حان الوقت للدخول في هذا المجال بكل ثقة والتخلي عن فكرة التجارة التقليدية والاعتماد عليها بمفردها، فهناك الكثير من المزايا التي تدفعك للنجاح في هذا السوق وتحقيق التطور الذي لم تستطع الوصول إليه بالطرق التقليدية، وقد حدث ذلك في العديد من الدول الأخرى كما هو الحال في اقتصاد البحرين.

على مدار السنوات الأخيرة تم تطوير انظمة الدفع الإلكتروني بشكل كبير يتيح الحصول على المنتج بكل سهولة ودفع قيمته من خلال بوابات دفع أكثر احترافية من ذي قبل لتوفر مستوى عالي من الأمان والخصوصية لبيانات العملاء.

أن يكون لديك موقع إلكتروني تستطيع من خلاله تسويق منتجاتك أو خدماتك فهو أمر جيد للغاية، خاصة مع ميل المستهلكين للتسوق الإلكتروني وارتفاع سرعات الإنترنت بمعدل كبير، فقد قامت شركات الاتصالات في الكويت برفع سرعة الإنترنت إلى الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الشحن والتخليص الجمركي مما يجعل التجربة فعالة ومربحة بشكل كبير.

دور الحكومة في التجارة الإلكترونية

في إطار التطوير الشامل الذي تقوم به الحكومة الكويتية في جميع المجالات وحرصا منها على تحقيق أكبر قدر من الرفاهية للمواطنين في المجالات المختلفة ومن ضمنها مجال التجارة الإلكترونية الكويت، نجد أنها تسعى إلى دفع هذا القطاع إلى الأمام من خلال ممارسات وسياسات مختلفة تهدف إلى توفير مستوى عالي من الأمان من خلال جهاز حماية المستهلكين.

أتاحت الحكومة أيضًا موقع خاص بتسجيل طلبات التجار للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل الإلكتروني بشكل قانوني من خلال إجراءات ميسرة تهدف إلى تقليل الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى حرصها على إصدار اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

مميزات التجارة الإلكترونية

هناك الكثير من المزايا التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المشروعات عند العمل من خلال التجارة الإلكترونية الكويت، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

زيادة الأرباح

يحرص أي صاحب مشروع على زيادة نسبة أرباحه ونمو مشروعه بشكل أكبر وفي فترة أقل، وهذا ما يمكنك تحقيقه من خلال استخدام التجارة الإلكترونية الكويت، حيث تستطيع الانتشار على نطاق أكثر اتساعا وبالتالي تحقيق حجم مبيعات أكبر تساعد في تحقيق المزيد من الربح.

إشهار العلامة التجارية

يمكنك من خلال تصميم موقع إلكتروني تقوم من خلاله بتسويق منتجاتك القيام بالتعريف بعلامتك التجارية لأكبر عدد ممكن من العملاء بالداخل والخارج، ولكن احرص على اختيار شركة تصميمات محترفة تتيح لك الوصول إلى مقدمة محركات البحث حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف لتحقيق الانتشار والشهرة لعلامتك التجارية، مع تصميم شعار مميز مناسب لنوع النشاط.

التفاعل مع العملاء

من خلال إنشاء موقع إلكتروني تقوم من خلاله بعمل التجارة الإلكترونية في الكويت وتسويق منتجاتك يمكنك التفاعل مع العملاء بشكل أفضل والتعرف على احتياجاتهم وبالتالي تستطيع توفيرها وتحقيق حجم مبيعات مرتفع، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على تقييماتهم لمنتجاتك التي تساعدك على تطويرها بالشكل الذي يلائم احتياجات السوق.

بهذا نكون قد تعرفنا على أهمية التجارة الإلكترونية الكويت وكيفية تحقيق الأرباح من خلالها والتعريف بعلامتك التجارية بشكل أفضل.