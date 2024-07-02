شاهد.. موت الفجأة يحصد لاعب داخل الملعب

وثق مقطع فيديو
لحظة سقوط لاعب صيني يٌدعى تشانغ تشي جيه ويبلغ من العمر 17 عاما ، على أرض الملعب
ووفاته خلال بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا بإندونيسيا.
وظهر اللاعب في
الفيديو وهو داخل الملعب أمام منافسه الياباني ببطولة آسيوية لكرة الريشة
بإندونيسيا ، ثم سقط اللاعب فجأة وسط أرض الملعب مغشيا عليه فيما قام أحد الأشخاص
بإحضار المساعدة الطبية وتم نقلة إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاته .
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة
الريشة، بروتو هابي، للصحفيين: "أظهرت نتائج فحص وعلاج الضحية أنه تعرض لسكتة
قلبية مفاجئة"."
中國羽球選手張志杰，昨晚在印尼亞青錦標賽中對陣日本選手時，突然倒地開始抽蓄。— 風暴士兵 🪐🪬Taiwan only (@dabowagaga) July 1, 2024
送醫後不治身亡。 pic.twitter.com/6bry9uL5h8