شاهد.. موت الفجأة يحصد لاعب داخل الملعب

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لاعب
ا
الثلاثاء، 02-07-2024 10:08 ص

 

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط لاعب صيني يٌدعى تشانغ تشي جيه ويبلغ من العمر 17 عاما ، على أرض الملعب ووفاته خلال بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا بإندونيسيا.

وظهر اللاعب في الفيديو وهو داخل الملعب أمام منافسه الياباني ببطولة آسيوية لكرة الريشة بإندونيسيا ، ثم سقط اللاعب فجأة وسط أرض الملعب مغشيا عليه فيما قام أحد الأشخاص بإحضار المساعدة الطبية وتم نقلة إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاته .

 وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحفيين: "أظهرت نتائج فحص وعلاج الضحية أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة"."


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