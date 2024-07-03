شاهد.. مفتي دولة إسلامية يحظر النقاب في الأماكن العامة





قال مفتي داغستان أحمد عبد الله، إنه سيصدر في الأيام المقبلة فتوى وقراراً يستند إلى مبادئ الإسلام بحظر النقاب الذي يخفي الوجه كلياً أو جزئياً في الأماكن العامة.

وأوضح عبد الله، خلال لقاء مع حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف قائلاً: "نحن نعمل على ذلك، سنصدر فتوى بتحريم النقاب".

وأضاف عبد الله، بحسب وسائل إعلام روسية، أن موضوع حظر النقاب يعد قضية حساسة بالنسبة للعديد من المتدينين في جميع أنحاء روسيا.

وتابع :"زملاؤنا يعكفون حالياً على إعداد فتوى بشأن حظر النقاب، وبالنسبة لأولئك الذين سينتقدونني، فإن موقفي محايد".