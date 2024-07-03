نجاة مدحت شلبي من الموت في حادث خطير





تعرّض الإعلامي مدحت شلبي لحادث سير وأعلنت زوجته ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت زوجة مدحت شلبي قائلة: “حمد لله علي سلامتك يا زوجي الغالي #مدحت_شلبي وفداك 100 عربية”.

50 مليون جنيه

علي الجانب الآخر كان قد كشف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي طلب الحصول على راتب 50 مليون جنيه في الموسم، مشيرا إلي أن هناك لاعبين آخرين يحصلون على مبالغ اكبر بجانب حصول لاعبي الزمالك وبيراميدز على تلك الرواتب وما يدرسه الأهلي حاليا الموافقة على خروج حارس المرمى لمدة موسم واحد والأقرب سيكون للدوري السعودي ويترقب النادي الأهلي وصول عروض رسمية من أجل اتخاذ القرار في هذا المقترح لانه الحل الوحيد بسبب سقف رواتب لاعبي الفريق الذي يقدر بـ ١٥مليون جنيه في الموسم .

علي الجانب الاخر حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التى أقيمت على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.