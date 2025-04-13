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بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

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الأحد، 13-04-2025 02:57 م

 

بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين الخميس الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببعض البنوك، بينما استقر في بعضها الآخر. وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وكان سعر الدولار وصل الى مستوى قياسي مقابل الجنيه خلال تعاملات الإسبوع الماضي، قبل أن يقلل من مكاسبه بنهاية تعاملات الخميس، لكنه يظل فوق مستوى 51 جنيهًا.

أسعار الدولار في 10 بنوك في تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.31 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و51.41 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

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