ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، مع موافقة صندوق النقد على صرف تمويل جديد لمصر.

وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.

ووافق صندوق النقد يوم الإثنين على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.

وفقا لرويترز، ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/ جزيران.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.76 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.62 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.62 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.65 جنيه، وسعر البيع 50.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.62 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.72 جنيه.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في البنك الأهلي الكويتي فقد بلغ سعر الشراء 50.65 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.69 جنيه.