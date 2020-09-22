مكافحة كورونا تعلق على حدوث انتكاسة في أعداد الفيروس

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كورونا
الثلاثاء، 22-09-2020 09:04 م أحمد سالم
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر تنخفض فى الفترة الأخيرة، ولم تحدث انتكاسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد علي، أن هناك بعض دول العالم حدث بها انتكاسة وارتفعت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا، وذلك بعد أن انخفضت.

ولفتت إلى أن الجميع يجب أن يفرح بما يحدث فى مصر، مشيرة إلى أن مصر محفوظة، وأكد أنه سيتم دراسة ذلك فى الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك سبقا بين جميع دول العالم للتواصل للقاح فيروس كورونا، موضحة أن تجارب لقاح كورونا أصعب الأشياء وتحصل على وقت طويل
 

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