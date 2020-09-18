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سبب غريب وراء تطوع رئيس مكافحة كورونا لتجربة اللقاح

فيروس كورونا
كورونا
الجمعة، 18-09-2020 08:41 م أحمد سالم
علق حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن سبب تطوعه لـ تجربة لقاح فيروس كورونا، قائلا:" الأمر ليس له علاقة بالوطنية أكثر ما له علاقة بأن نثبت للمواطنين مدى صحة وأمان اللقاح"، معقبا: "بنوضح أد إيه إحنا واثقين فيما نقوم به وأن المصريين عمرهم ما هيكونوا فئران للتجارب".

وتابع "حسني" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الفترة الماضية كان هناك حملة تحاول تشوية المجهود الذي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، معقبا: هناك خياران للقضاء على فيروس كورونا ، أما عن طريق اللقاح أو عند طريق الدواء.

وأكمل: أمريكا وروسيا وغيرهما من البلاد بيقوموا بإجراء التجارب على المواطنين، وفيما يخص تطوع أحد أبنائه، أوضح لم أطلب منه أن يقوم بهذا الأمر وتفاجأت بتقدمه، معقبا: لما طلبت منه ينشر أنه تقدم للتطوع رفض أنه يتصور أو يكون هناك كاميرات لتصويره".
 

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