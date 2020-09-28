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أحمد موسى يتعرض لمحاولة اغتيال

الإعلامي أحمد موسى
موسى
 
الإثنين، 28-09-2020 09:16 م أحمد سالم
سخر الإعلامي أحمد موسى، من تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء . 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،، أن أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب الإرهابي على قفاه أثناء مهاجمة مصر على الهواء.

وأشار موسى، إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال على يد هذا الإرهابي أثناء زيارته في نيويورك؛ مرددا: « الارهابي ده انضرب على قفاه أحلي قفا».

وردد موسى: « تسلم ايدك على أحلى قفا، لأن بهجت صابر غير متربي ولا يعرف حاجة عن الوطنية والشرف».

وقدم موسى، التحية الى المواطن الشريف الذي ضرب هذا الإرهابي « القفا المحترم»؛ مرددا: «روح يا بهجت اكشف على قفاك وعلى السمع والبصر»
 

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