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طالبة لأحمد موسى: مستقبلنا ضاع

الإعلامي أحمد موسى
احمد موسى
 
السبت، 05-09-2020 08:55 م أحمد سالم
قالت ندى سالم، طالبة بالدبلومة الأمريكية، إن مستقبلهم ضاع؛ بعد إلغاء امتحان الـ sat.

وأضافت ندى سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن امتحان الـ act منهج جديد لا نعلم عنه شيئا".

وتابعت :" نحن في حاجة إلى حل جذري لمشكلتنا".

واكملت ندى سالم:" السنة ضاعت بالنسبالنا، ولا نستطيع ان نضيع سنة اخرى"، مضيفة:" نطالب ان يكون هناك امتحان قدرات لنا، ونحتاج إلى  دخول الجامعة".

ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى:" واجب علينا صوتكم يوصل للدنيا كلها، واوعوا تفتكروا انكم فشله، وانتم شباب مصر المحترم".

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