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أول تعليق من أحمد موسى على حبس صلاح دياب

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
 
الأربعاء، 02-09-2020 09:14 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا هامًا بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن  صلاح دياب تهرب من سداد 11 مليار جنيه للضرائب.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليارًا و135 مليون جنيه.

وأشار أحمد موسى، إلى أن القانون يطبق على الجميع، مؤكدًا ان هذا الرقم ضخم وكبير.

وأوضح أحمد موسى، أنه تم حصر هذه الأموال وتم إصدار بيان بها. 

وكشف "موسى" أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف فى مصر وفى جميع دول العالم.

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