جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

25 أغسطس 2020 - 10:40 ص

بالرغم من أن الزوج لم يكن يقصد من الرسالة إلا التهديد، إلا أن الزوجة، أخذت الرسالة على محمل الجد، وأقدمت على الانتحار.

وكان شاب قد بعث برسالة تهديد لزوجته : "هتجوز عليكي عشان تعبت من تصرفاتك"، والتي ظلت تتردد في رأس الزوجة، حتى تملكتها الهواجس وقادتها للانتحار.

وقامت الزوجة بعد قراءة الرسالة بإلقاء نفسها من الطابق الثالث من منزل الزوجية بطوخ في محافظة القليوبية.

وكانت الزوجة قد أصيبت بحالة اكتئاب شديدة دفعتها للتخلص من حياتها وإلقاء نفسها من الطابق الثالث، فسقطت على رأسها وماتت خلال محاولات إسعافها داخل المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بسقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بإحدى القرى التابعة لمدينة طوخ، مما أدى إلى مصرعها.

كما كشفت تحريات المباحث، أن "ف. ص" 23 عاما، ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالدور الثالث على أثر خلافات زوجية مع زوجها، لعلمها عزمه الزواج من أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة، التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقد تم استدعاء أسرة المتوفاة التي نفت ضلوع الزوج في الجريمة، وأن المتوفاة انتحرت بسبب وجود خلافات زوجية.