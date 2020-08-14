" الفئران" تدمر محاصيل ألمانيا وتنذر بكارثة

14 أغسطس 2020 - 11:01 ص

أطلق المزارعون في ألمانيا تحذيرات من فئران الحقول التي انتشرت بشكل كبير لافتين إلي أنها تسببت في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية .

و أشارت الجمعية الزراعية الوطنية في ألمانيا إلي أن غزو فئران الحقول أدي إلي خسارة كبيرة في المحاصيل في بعض أجزاء البلاد تصل إلي ربع الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة مما دفع المزارعين المتضررين للمطالبة بالتعويض وتخفيف القواعد التي تحكم استخدام المبيدات .

و أكد بعض الفلاحين إلي أن الطقس لعب دور كبير في قدرة الفئران علي التكاثر إلي حد لم تشهده البلاد منذ السبعينات .

علي الجانب الآخر دعت وزيرة الزراعة الألمانية ، جوليا كلوكنر، إلي إعادة تقييم طارئة للقوانين التي تحكم استخدام مبيدات القوارض للتعامل مع ما وصفته " حالة الطوارئ ".