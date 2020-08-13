» إعدام محامي اشترك في جريمة قتل مع زوجته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر عبدالحميد بالاعدام شنقا لمحامى اشترك فى جريمة قتل مع زوجته التى تم معاقبتها ب5 سنوات سجن مشدد عام للسائق لإتهامهم بقتل عجوز لسرقة أمواله .

وتعود أحداث القضية رقم 39629 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر بمصرف بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أنه عثرت المدعوة “ه.ا.ع” على حافظة نقود حريمى وقامت بإعطائها لولدها المجني عليه “أ.ع.أ”، 62 سنة، وعقب تفتيشها عثر بداخلها على خط تليفون فقام بالاتصال بصاحبة الخط المتهمة “س.م.ع”، وعقب استلامها الحافظة اتهمته بسرقة مبلغ مالي كان بداخلها فأنكر وكان ذلك تحت مراقبة المتهم الأول زوجها “إ.خ.ع”، محامٍ.

ادّعى الزوج رغبته في شراء وحدة سكنية من المجني عليه، وحدد موعدا لإتمام الشراء، وعند حضور المجني عليه إلى الشقة محل سكنهما اتفقت المتهمة مع سائق لمراقبة المنزل، فقامت المتهمة بالتعدي عليه بالضرب وقام المحامي بخنقه حتى فارق الحياة.

وقاما بلف الجثة واشترك معهما المتهم الثالث في إلقاء الجثة في مصرف بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات اللازمة ألقى القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية