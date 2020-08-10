» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت
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التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق
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عاجل ..استقالة وزيرة العدل اللبنانية
العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار بيروت
وكالات - الدويني فولي
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