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سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

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سماع دوي انفجارات شديدة في مدينة الرقة السورية
سماع دوي انفجارات شديدة في مدينة الرقة السورية

وكالات - الدويني فولي

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سديروت الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة "سديروت" الإسرائيلية، بالقرب من قطاع غزة.

وزعمت وسائل الإعلام العبرية، أن الانفجارات جاءت بفعل إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة.


وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن مساء أمس الأحد، أن طائرة عسكرية أغارت على موقع رصد تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.


وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هذا القصف جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل اليوم". 


وصباح أمس، أطلق الجيش الإسرائيلي قدائف مدفعية داخل حدود قطاع غزة المحاصر، الأحد، بعدما قال إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عمال يبنون جدارا عازلا في المنطقة.


وأعلن الجيش أنه "تم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة. بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات".


ورغم إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما شنت الأخيرة غارات على أهداف لحماس في غزة.

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