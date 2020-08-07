انتحار مصاب بكورونا في عزل العجمي بالإسكندرية

فقد مصاب بفيروس كورونا رغبته في الحياة ويأس من الشفاء فقرر التخلص من حياته بالقفز من نافذة مستشفى العجمي العام المخصصة للعزل الصحي بالإسكندرية بعد أن غافل التمريض.





وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بانتحار مريض بإلقاء نفسه من شرفة مستشفى العجمي العام المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا فانتقل على الفور ضباط القسم إلى موقع الحادث.





وتبين وجود جثة المدعو ع.أ.ع 49 عام مقيم بمحافظة البحيرة، مسجاة بفناء المستشفى وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.



وأكدت التحريات أن المتوفي مصاب بفيروس كورونا، وأنه تم حجزه بالمستشفى هو وزوجته إلا أنه غافل الأطباء وألقى بنفسه من الطابق الثالث، ليأسه من الشفاء وحرر المحضر اللازم.