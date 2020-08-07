قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

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تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

 أعلنت إحدى القنوات على القمر “نايل سات” إذاعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

وتأتي ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال، بعدما اختتمت مسابقات الدوريات المحلية الكبرى في القارة العجوز، خلال الأيام الماضية، بعد ما يقرب من 5 أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) إذاعة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في التاسعة مساء وياتي ترددها كالتالي..

القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي

معدل الترميز: 27500


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