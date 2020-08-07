» التضامن تعيد أطفال لأسرهم في الشرقية وأسيوط والجيزة

07 أغسطس 2020 - 11:33 ص

في إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

قام فريق الوحدة المتنقلة بالجيزة بدمج الطفل (غ.ف 12 عاما) لأسرته بمنطقة صفط اللبن حيث ترك المنزل بسبب سوء معاملة الأسرة له.

وتم عمل مقابلة مع الطفل وتم عمل بعض الأنشطة وتوعيته بمخاطر الشارع وتم عمل مسحة كورونا للطفل بمستشفي إمبابة وتم إقناعه بالعودة للأسرة وقد تبين عند تسليمه لأسرته أن الأسرة تبحث عنه منذ تغيبه.

وفي نفس الإطار قام فريق أطفال بلا مأوي بمحافظة الشرقية بإنقاذ طفلين وإلحاقهم بمؤسسة دار التربية للبنين.

حيث تم إنقاذ الطفل( ي.م 10 سنوات ) من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ يقيم بالشارع بسبب إجبار أسرته علي التسول بالشوارع وقد تم رصد الابن من قبل الفريق وتوعيته بمخاطر الشارع وتم دمجه بالمؤسسة .

كما قام الفريق أيضا بإنقاذ الطفل أ.م 14سنة من منطقة المسلة بمحافظة الفيوم وتبين خلال دراسة حالته الأولية أن الطفل يقيم في الشارع منذ ثلاثة أشهر هربا من المنزل بسبب العنف الأسري حيث يبيت في القطارات ليلا

وسبب تركه للمنزل القسوة والعنف من قبل أعمامه وعدم تواجد الأم بسبب انفصالها عن الأب وزواجها من أخر وقد تم توعية الطفل بمخاطر الشارع وتم تردده علي الوحدة المتنقلة وتم إقناعه ودمجه بدار التربية للبنين بالشرقية وقام فريق أطفال بلا مأوي بمحافظة أسيوط بإنقاذ الطفل م.ص 9سنوات حيث يعاني الطفل من إهمال وقسوة من الخال حيث أن الطفل يتيم الأب وإلام نظراً لظروف الاقتصادية لخال الطفل حيث تلاحظ وجود الطفل في الشارع بعد طرده من المنزل وممارسة التسول.

تم ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية وتقديم وجبة جافة للطفل وإقناع الطفل بالإلحاق بمؤسسة الوحدة الشاملة بأسيوط.

كما تم إلحاق المواطن ( بلا مأوي) ر.ه 55 سنة بمؤسسة الوحدة الشاملة

وقام فريق الجيزة بإنقاذ الطفلين ع.م 12عاما وع.م 8 سنوات متواجدين أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي حيث تبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الأطفال يعانوا من التفكك الأسري وعدم التحاق الأطفال بالتعليم كونهم ساقطي قيد وقسوة زوج الأم

تم تحويل الأطفال إلي جمعية كاريتاس بالهرم ، وتم التنسيق مع أخصائي إدارة الحالة بالفريق علي متابعة الأطفال وتوقيع الكشف الطبي والتنسيق مع إدارة الجمعية لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مع الأسرة.