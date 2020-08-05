» النائب العام يحقق في التعدي جنسيًا على فتاة بفندق شهير

تلقت النيابة العامة، كتابًا من «المجلس القومي للمرأة»، بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م.



وكان الكتاب مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.





