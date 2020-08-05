شاهد .. تدمير منزل مذيعة الجزيرة في انفجار بيروت وهذا ما حدث لأسرتها

أحمد عادل شعبان
حالة من القلق سيطرت على مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد الكشف عن تدمير منزلها في لبنان .
ونشرت غادة صورة من منزلها ، حيث ظهرت محتويات المنزل وقد تكسرت كما تم تكسير البرواز الخاص بصورتها في المنزل.
وعلقت غادة قائلة: ربنا لطف بأهلي ببيروت الله يرحم الضحايا ويصبر اهاليهم ويشفي الجرحى ويعين الناس في هذا المصاب.
وغادة عويس هي مذيعة لبنانية الجنسية تعمل في قناة الجزيرة وتقيم في قطر.
ربنا لطف بأهلي ببيروت— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 4, 2020
الله يرحم الضحايا ويصبر اهاليهم ويشفي الجرحى ويعين الناس في هذا المصاب. pic.twitter.com/wG3XRnxdZr
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