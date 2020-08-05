شاهد .. تدمير منزل مذيعة الجزيرة في انفجار بيروت وهذا ما حدث لأسرتها

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حالة من القلق سيطرت على مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد الكشف عن تدمير منزلها في لبنان .

ونشرت غادة صورة من منزلها ، حيث ظهرت محتويات المنزل وقد تكسرت كما تم تكسير البرواز الخاص بصورتها في المنزل.

وعلقت غادة قائلة: ربنا لطف بأهلي ببيروت الله يرحم الضحايا ويصبر اهاليهم ويشفي الجرحى ويعين الناس في هذا المصاب.

وغادة عويس هي مذيعة لبنانية الجنسية تعمل في قناة الجزيرة وتقيم في قطر.


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