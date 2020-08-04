مياه الشرب في السودان تأثرت بسبب سد النهضة

04 أغسطس 2020 - 10:30 م

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن الآثار السلبية لإجراء إثيوبيا الفردي، بشأن ملئ سد النهضة ظهرت، رغم أن السودان تحدثت عن بعض الوسائل لكيفية الملء، لعدم إحداث مشاكل لديها .



وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة "الأولى الفضائية المصرية"، أن السودان واجهت مشاكل كبيرة في مياه الشرب، إذ توقفت عدة أيام، كما أن عكارة مياه الفيضان كانت كبيرة جدًا، ومن ثم فإنها تؤثر على مياه الشرب.

