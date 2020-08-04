إليسا تعلن تهشم منزلها بالكامل في انفجار بيروت

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تسبب الانفجار الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت، في وقوع جرحى وسقوط مباني وتهشم منازل بسبب الموجة الانفجارية الكبيرة التي هزت العاصمة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تهشم منزلها بالكامل جراء الانفجار، مشيرة إلى أن ما يهمها بلدها.

وكتب عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


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