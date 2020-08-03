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أول تعاون رسمي في مجال القانون الدولي الإنساني مع البرازيل

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متابعات- أمينة عبد العال

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البرازيل

القانون الدولي

ماعت

أعلنت وحدة القانون الدولي الإنساني بـمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان توقيع التعاون مع عيادة القانون الدولي الإنساني بجامعة ريو غراندي دو سول بدولة ( البرازيل ) لإعطاء فرص للشباب من البلدين مصر والبرازيل لتعزيز قدراتهم على المهارات البحثية والأكاديمية في مجال القانون الدولي الإنساني .

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الشباب هم القوة الإيجابية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن هنا يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في عمليات بناء السلام .

كما أضاف أيمن عقيل أن هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات التدريبية التي سوف تعقدها المؤسسة خلال الفترة القادمة والغرض منها تمكين الشباب في استخدام القانون الإنساني الدولي لتعزيز السلام والأمن وأيضا إيمانا منا بدور منظمات المجتمع المدني في نشر القانون الدولي الإنساني.

وأكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن الوحدة تعمل على تعزيز قدرات الشباب لفهم أعمق حول المصطلحات المختلفة التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني وعن العناصر المختلفة الموجودة حاليا داخل مناطق النزاع المسلح والتأكيد على الدور الوطني في الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

ومن هنا يأتي التعاون بين وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت وعيادة القانون الدولي الإنساني بجامعة ريو غراندي دو سول (البرازيل) لتمكين الطلاب من تنفيذ مشروع بحثي بناءا على الدراسات المقارنة بين الواقعين البرازيلي والعربي وسيتم نشره بثلاث لغات: البرتغالية والعربية والإنجليزية.


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