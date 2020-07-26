"شبه عارية".. إنجي علي تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

26 يوليه 2020 - 08:11 م

أثارت الإعلامية إنجي علي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة لها بإطلالة اعتبرها البعض شبه عارية وجريئة على البحر.

حيث نشرت إنجي علي الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مثيرة، ترتدى كاش مايوه جذابا يكشف الكثير من جسدها، أثناء قضائها عطلة الصيف في الساحل الشمالي.

وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وتعرضت "علي" لانتقادات كثيرة وهجوم من جانب بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب نشرها صورة مثيرة للجدل وجريئة بهذا الشكل، لكنها تجاهلت التعليقات السلبية ولم ترد عليهم.