سفير السودان: موقفنا من القضايا الإقليمة يستهدي بمبدأ المصلحة

21 يوليه 2020 - 10:23 م

قال السفير نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، اثناء اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن موقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية يستهدي بمبدأ تحقيق مصالح السودان العليا مهما كانت الخلافات ومحاولات التأثير على موقف السودان ولن يحيد عن هذا المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية .



وأكد البرهان حرص واهتمام بلاده بتعزيز وتطوير علاقات السودان، مع كافة الدول تحقيقا للمصالح العليا للبلاد، وذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري مع سفراء السودان الجدد المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج .

كما وجه البرهان السفراء الجدد بضرورة التواصل مع الجاليات السودانية المنتشرة بالمهاجر المختلفة وضرورة ربطهم ببلادهم .

اكد السفير نور الدين خلال اللقاء ان قيادة الدولة ومكوناتها تعمل يدا واحدة من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وانه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات في وجهات النظر بين تلك المكونات

وعن اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية قال نور الدين : ان رئيس مجلس السيادة حث السفراء الجدد علي مع تلك الدول والعمل على جذب الإستثمارات لدعم الاقتصاد القومي في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها السودان .

وقالت وكالة الانباء السودانية "سونا" : أن السفير نور الدين ساتي قال : "إنهم استمعوا خلال اللقاء إلى ارشادات وتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي فيما يتعلق بشأن مهامهم ومسئولياتهم لافتا الى ان البرهان أكد على دور الدبلوماسية والدور الطليعي لوزارة الخارجية ودعمه ومساندتة للوزارة لتضطلع بدورها الريادي في تعزيز وتوطيد علاقات السودان الخارجية".