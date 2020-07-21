  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:49 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

مصر لن تسمح أن يكون "سد النهضة" مثل "سد أتاتورك"

وزير التعليم

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

سيناء

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني في شمال سيناء

سد النهضة

الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

بحضور السيسي.. نتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

السيسي

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

أبي احمد

إثيوبيا تطمئن مصر وتفجر مفاجأة

سفير السودان: موقفنا من القضايا الإقليمة يستهدي بمبدأ المصلحة

عرب وعالم

البرهان
البرهان

الخرطوم- مروة كامل

أخبار متعلقة
#

بيان من السودان بشأن أنباء ملء سد النهضة الإثيوبي

#

السودان يبدأ إجلاء مواطنيه من مصر .. غدا

#

رسالة شديدة اللهجة من خارجية السودان لإثيوبيا حول سد النهضة

#

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

الولايات المتحدة الأمريكية

السودان

مجلس السيادة

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

قال السفير نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية  اليوم الثلاثاء، اثناء اجتماعه  مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،  أن موقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية يستهدي بمبدأ تحقيق مصالح السودان العليا مهما كانت الخلافات ومحاولات التأثير على موقف السودان ولن يحيد عن هذا المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية .
وأكد البرهان حرص واهتمام بلاده بتعزيز وتطوير علاقات السودان، مع كافة الدول تحقيقا للمصالح العليا للبلاد، وذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري مع سفراء السودان الجدد المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج .
كما وجه البرهان السفراء الجدد بضرورة التواصل مع الجاليات السودانية المنتشرة بالمهاجر المختلفة وضرورة ربطهم ببلادهم .
اكد السفير نور الدين خلال اللقاء ان قيادة الدولة ومكوناتها تعمل يدا واحدة من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وانه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات في وجهات النظر بين تلك المكونات
وعن اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية  قال نور الدين : ان رئيس مجلس السيادة حث السفراء الجدد علي مع تلك الدول والعمل على جذب الإستثمارات لدعم الاقتصاد القومي في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها السودان .
وقالت وكالة الانباء السودانية "سونا" : أن السفير نور الدين ساتي قال : "إنهم استمعوا خلال اللقاء إلى ارشادات وتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي فيما يتعلق بشأن مهامهم ومسئولياتهم لافتا الى ان البرهان أكد على دور الدبلوماسية والدور الطليعي لوزارة الخارجية ودعمه ومساندتة  للوزارة لتضطلع بدورها الريادي في تعزيز وتوطيد علاقات السودان الخارجية". 
وأوضح السفير ساتي ان السفراء الجدد عبروا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة على هذه الثقة وأكدوا أنهم سيقومون بدورهم كاملا من أجل تحقيق غايات ومصالح البلاد العليا وانهم ماضون في بناء ورسم صورة جديدة للسودان مشيرا إلى أن  السفراء الجدد مدركون للتحديات التي تواجههم وعازمون على تحقيق اهداف ومصالح البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: كورونا أسوأ في الطقس البارد
» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية